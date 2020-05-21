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Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere”

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.05.2020 15:51 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Mesajında, barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğu pekiştirdiğini belirtti.

Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, barış ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Kurt, bayramların insanlar arasındaki sevgi ve dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Başkan Kurt mesajında şu sözlere yer verdi:
“Değerli hemşerilerim, hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Sevginin, saygının, kardeşliğin ve barışın simgesi olan bayramlar, insanları birbirine daha çok yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygular etrafında birleştiren; aile ve dostluk bağlarını güçlendiren en özel günlerdendir. Bu bayram ne yazık ki aile büyüklerimiz ve sevdiklerimiz ile bir araya gelemeyeceğiz. Lütfen, Korona virüs salgını ile ilgili bilim insanlarını uyarılarını dikkate alalım. Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

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