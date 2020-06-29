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Kazım Kurt, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Tuna’yı ağırladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İYİ Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna’yı makamında kabul etti.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, İYİ Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna, Teşkilat Başkanı Karani Özgüneşli, Av.

Kazım Kurt, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Tuna’yı ağırladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İYİ Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna’yı makamında kabul etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, İYİ Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna, Teşkilat Başkanı Karani Özgüneşli, Av. Zülbiye Böcü, Metin Eyvaz, Ender Küçükünsal ve Erdinç Yetim katıldı. Başkan Kurt, misafirleri ile bir süre güncel siyaset ve Korona virüs üzerine sohbet etti. Başkan Kurt’a Eskişehir ve Odunpazarı Halkı için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Tuna, “Seçimden sonra Korona virüs salgını nedeniyle ziyaretimizi gerçekleştirememiştik. Salgından sonra nezaket ziyaretimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.
İYİ Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna’ya ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin katılımcı, demokratik bir belediye olduğunu kaydetti. Konuşmasında CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘Millet İttifakı’na değinen Başkan Kurt, “Demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü önemseyen, sağcı, solcu ve muhafazakar partilerin katılımı ile Millet İttifakı genişletilerek devam ettirilmeli” dedi.

Kazım Kurt, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Tuna’yı ağırladı

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