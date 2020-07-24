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Kazım Kurt SODEMSEN’in yönetim kuruluna seçildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.07.2020 17:50 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Sosyal Demokratlar Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) yönetim kuruluna seçildi.Sosyal demokrat belediyelerin işbirliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla 2011’de kurulan SODEMSEN’in 2.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Sosyal Demokratlar Kamu İşverenler Sendikası’nın (SODEMSEN) yönetim kuruluna seçildi.
Sosyal demokrat belediyelerin işbirliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla 2011’de kurulan SODEMSEN’in 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile çok sayıda CHP’li belediye başkanı katıldı. Genel kurulda konuşan Seyit Torun, sosyal demokrat belediye başkanlarını kutladı. Torun, bu birlikteliğin güçlenerek devam edeceğini kaydetti. Ortak dil ve uygulama birliği kuracaklarını belirten SODEMSEN Başkanı Tunç Soyer, bünyelerinde 180 kurum olduğuna dikkat çekti. Soyer, “Adalet, refah ve hak için üyelerimizle bir arada bulunacağız. Sosyal demokrasi bayrağını taşıma konusunda mücadele edeceğiz” dedi.
Tunç Soyer Başkanlığındaki Yönetim Kurul şu isimlerden oluştu: İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu.
“Birlikte başarılı çalışmalara imza atacağız”
Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SODEMSEN Başkanı Tunç Soyer ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi. SODEMSEN’in Sosyal Demokrat Belediyelerin iş birliği yapabileceği ortamı geliştirmeyi ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini arttırmak için kurulduğunu belirten Başkan Kurt, Başkan Soyer ile birlikte Sosyal Demokrat Belediyeler ile uluslararası kurumlar ve diğer ülkelerden kentler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi diyaloğun tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. SODEMSEN’in toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlanmak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı hedeflediğini kaydeden Başkan Kurt, bu hedef doğrultunda birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi.

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