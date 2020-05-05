Kazım Kurt’tan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe’ye geçmiş olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahallesi’nde bir sitede yer alan 2 bloğun Covid-19 (koronavirüs) nedeni ile karantina altına alınmasının ardından bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe’yi ziyaret etti.

Yenidoğan Mahallesi’nde bir sitede yer alan 2 bloğun Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altına alınmasının ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe’yi ziyaret etti. Körpe’den bloklarda yaşayan 119 kişinin sağlık durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başkan Kurt, Körpe’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Odunpazarı Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Kurt, “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. 14 gün karantina altına alınan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım, bu zor günleri sağlıkla atlatırlar” dedi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu iki blokta dezenfeksiyon çalışması başlattığını ifade eden Başkan Kurt, “Ekiplerimiz bilgi gelir gelmez, burada dezenfeksiyon çalışması başlattı. Söz konusu bloklar, ekiplerimiz tarafından 2 kez dezenfekte edildi, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek” diye konuştu.

Başkan Kurt’a karantina altına alınan vatandaşlar ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Körpe, bloklar karantina altına alındıktan hemen sonra Belediyeyi arayarak söz konusu bloklarda dezenfeksiyon çalışması yapılmasını istediğini söyledi. Ekiplerin hemen siteye giderek bloklarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiğini anlatan Körpe, Başkan Kurt’a ziyareti için teşekkür etti.



