Kazım Yücel: “Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz”

İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşları ve esnafı dinlemeye devam ediyor. Yücel’in bu kez adresi Talas ilçesi oldu. İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, Talas ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Kazım Yücel, "Bizler sadece seçim zamanları değil, yılın 365 günü vatandaşın arasındayız ve sorunlarını dinliyoruz. Not ettiğimiz sorunları bulunduğumuz meclislere taşıyoruz" dedi.

İyi Partili Kazım Yücel, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, bu kez ilçe sakinlerinin daveti ile Talas oldu. Talas’ta esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Yücel’e İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri eşlik etti.

BİR İNSAN ALYANSI NEDEN BOZDURUR?

İyi Parti heyeti ziyaretlerine bir kuyumcu dükkanı ile başladı. Kuyumcuda ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Kuyumcu esnafı dükkanda bozdurulan altını gösterdi. Bozdurulan altınlar içinde alyanslar dikkat çekti. Kuyumcu esnafı İyi Parti heyetine ekonominin ne durumda olduğunu göstermek amacıyla "Bir insan alyansı neden bozdurur?" diye sordu. İyi Parti heyeti de hep birlikte "Durumu vahim olduğu" için yanıtını verdi. Kuyumcuda ekonominin kötü olduğu ve ülkenin yönetilemediği konuşuldu.

Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti daha sonra ilçede bulunan bir çok esnafın dükkanını ziyaret etti.