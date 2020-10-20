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Kazım Yücel: “Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşları ve esnafı dinlemeye devam ediyor.

Kazım Yücel: “Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz”

İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşları ve esnafı dinlemeye devam ediyor. Yücel’in bu kez adresi Talas ilçesi oldu. İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, Talas ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Kazım Yücel, "Bizler sadece seçim zamanları değil, yılın 365 günü vatandaşın arasındayız ve sorunlarını dinliyoruz. Not ettiğimiz sorunları bulunduğumuz meclislere taşıyoruz" dedi.

İyi Partili Kazım Yücel, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, bu kez ilçe sakinlerinin daveti ile Talas oldu. Talas’ta esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Yücel’e İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri eşlik etti.

BİR İNSAN ALYANSI NEDEN BOZDURUR?
İyi Parti heyeti ziyaretlerine bir kuyumcu dükkanı ile başladı. Kuyumcuda ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Kuyumcu esnafı dükkanda bozdurulan altını gösterdi. Bozdurulan altınlar içinde alyanslar dikkat çekti. Kuyumcu esnafı İyi Parti heyetine ekonominin ne durumda olduğunu göstermek amacıyla "Bir insan alyansı neden bozdurur?" diye sordu. İyi Parti heyeti de hep birlikte "Durumu vahim olduğu" için yanıtını verdi. Kuyumcuda ekonominin kötü olduğu ve ülkenin yönetilemediği konuşuldu.
Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti daha sonra ilçede bulunan bir çok esnafın dükkanını ziyaret etti.

BÜYÜK TORPİL İSTİYORLAR
Ziyaretin en çarpıcı kısmı ise bir vatandaş ile yapılan sohbet esnasında ortaya çıktı. Çocuğuna iş bulamayan bir anne bundan dert yandı. İş için gittiği yerde torpil istendiğini bu torpilin de büyük olması gerektiğinin vurgulandığını belirtti. Korka korka isim veren anne, iş bulamayan kocaman oğlunun ağladığını anlattı. Anne, iş bulmak için illa bir bakan tanıdığının bulunması gerektiğini ancak kendisinin böyle bir kimseyi tanımadığı için de oğlunun işsiz kaldığının göstergesi olduğunu söyledi.

SADECE SEÇİMLERDE DEĞİL
Yücel, yerel anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşların da sorunlarını meclislere taşıyacaklarını belirtti. Yücel, "Esnaflarımızın bir çoğu ekonomik anlamda müşterisizlikten, piyasaların durgunluğundan, ekonomik sıkıntıların artık had safhaya geldiğinden ve dükkanı siftah etmeden kapattıklarını bize illettiler. Belediye noktasındaki şikayetlerini de ilettiler. Her bir arkadaşımız ilgili noktaları bu şikayetleri iletecek ve çözüm yollarını arayacak. İyi Parti olarak bizler sadece seçimlerde oy istemek için vatandaşın arasına katılmıyoruz. Yılın 365 günü vatandaşlarla iç içe bir politika izliyoruz. Onları dinliyor ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" dedi.
İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir de ziyarete ilişkin değerlendirmesinde "Esnafımız pandemiden dolayı sıkıntıya girmiş. İşleri düşmüş. Sorunlarını çözebilmek için ne yapabiliriz diye konuştuk" dedi.

Kazım Yücel: “Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz”

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