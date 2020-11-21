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Kazımkarabekir Belediye Başkanı Boyacıoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

KARAMAN HABERLERİ  | 21.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Kazımkarabekir Belediye Başkanı Boyacıoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Karaman'da, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Boyacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün halsizlik ve ağrı şikayetiyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Görülen lüzum üzerine Kovid-19 testi yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını ifade eden Boyacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan 'Bana bir şey olmaz.' anlayışından uzaklaşarak temizlik, maske ve mesafe kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyorum. Dua eder ve dua bekleriz."

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