YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

KARABÜK HABERLERİ  | 22.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, katıldığı bir televizyon programında KBÜ’nün eğitim olanakları, üniversitenin uluslararası yönü, aldığı başarılar, uzaktan eğitim süreci gibi konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rektör Polat, çok genç bir üniversite olduklarını ama kendilerini çok genç gibi hissetmediklerini, çok deneyimli, dinamik bir ekiple yönlerini geleceğe dönmüş bir üniversite olduklarını söyledi.
Çok köklü üniversitelere özellikle uluslararasılaşma konusunda danışmanlık yaptıklarını, birçok yere bizzat gidip bu konuda sunular yaptığını ifade eden Polat, "Biz, Türkiye’de uzaktan eğitim konusunda belki de en hazırlıklı üniversitelerden birisiydik. Geçmişte zaten uzaktan eğitim verdiğimiz bölümlerimiz vardı. Pandemi süreci başlayınca profesyonel olarak ilk eğitim veren üniversitelerden biri biz olduk. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi hızlı bir şekilde, bir hafta içerisinde uzaktan eğitime hazırladık. Sınavlarımızı da online yaptık. Pandemiden önce zaten üniversite olarak bizim sınav merkezine geçme ve sınavları online olarak yapma gibi planlarımız vardı. Bu da bize vesile oldu ve uygulamış olduk, çok da başarılı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
“Her alanda iddialıyız”
Karabük’ün Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Polat, "Tarihi ve doğal olarak muhteşem güzelliklere sahip. Çok güzel görsele sahip bir kampüsümüz var. Kampüsümüzde yeşil kampüs çalışmaları yapıyoruz. Binaların yan cepheleri ve çatı yüzeylerini güneş panelleriyle kapladık. Kampüsümüzde kışın elektriğin yüzde 50’sini, yazın ise tamamını güneş enerjisinden sağlıyoruz. Biz 13 yıllık bir üniversite olarak Times Higher Education’in (THE) 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk bine girme başarısını gösterdik. Türkiye’den bu sıralamaya giren 11 üniversite var 6 tanesi devlet üniversitesi, ben bunlardan birisi de Karabük Üniversitesi. Bu demek oluyor ki, Karabük Üniversitesinin eğitim kalitesi iyi. Sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında üç eksende eğitime devam ediyoruz. Türkiye’deki en donanımlı Demir Çelik Enstitüsü bizim üniversitemizde. Her alanda iddialıyız. Çünkü, ekibimize çok güveniyoruz" diye konuştu.

"Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"
Amaçlarının dünyada en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversiteler arasına girmek olduğunu açıklayan Polat, şunları kaydetti:
"Dünyada nerede savaş, nerede problem, nerede yoksulluk varsa biz oradayız. Çad, Somali, Suriye, Yemen gibi. Kendi ülkelerinde başarılı olan öğrencileri alıyoruz. Yani, biz Türkiye’de ilk binden öğrenci alamasak da dünyanın ilk bininden öğrenci alıyoruz. Çok farklı kültürler Karabük’te ve Karabük Üniversitesinde. Kültürel etkileşim içerisinde tüm öğrencilerimiz birer kültür elçisi. Kendi değerlerinden getirdikleri var, bizden de kendi ülkelerine götürdükleri değerler var. Bu anlamda tercih yapacak tüm öğrencilerimizi çok kültürlü bir ortama davet ediyorum. Gençler, mutlaka gelmeden üniversitelerin imkanlarını iyi araştırın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sezonu kahkahalarla açtı! Sezonu kahkahalarla açtı!
PARTNER Acun'dan yeni transfer! Böyle duyurdu Acun'dan yeni transfer! Böyle duyurdu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Karabük Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:29
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
22:06

Karabük Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Yüksel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Gürel ve milletvekili Ünal kayak merkezini inceledi

Vali Gürel ve milletvekili Ünal kayak merkezini inceledi

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.