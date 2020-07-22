KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, katıldığı bir televizyon programında KBÜ’nün eğitim olanakları, üniversitenin uluslararası yönü, aldığı başarılar, uzaktan eğitim süreci gibi konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Polat, çok genç bir üniversite olduklarını ama kendilerini çok genç gibi hissetmediklerini, çok deneyimli, dinamik bir ekiple yönlerini geleceğe dönmüş bir üniversite olduklarını söyledi.

Çok köklü üniversitelere özellikle uluslararasılaşma konusunda danışmanlık yaptıklarını, birçok yere bizzat gidip bu konuda sunular yaptığını ifade eden Polat, "Biz, Türkiye’de uzaktan eğitim konusunda belki de en hazırlıklı üniversitelerden birisiydik. Geçmişte zaten uzaktan eğitim verdiğimiz bölümlerimiz vardı. Pandemi süreci başlayınca profesyonel olarak ilk eğitim veren üniversitelerden biri biz olduk. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi hızlı bir şekilde, bir hafta içerisinde uzaktan eğitime hazırladık. Sınavlarımızı da online yaptık. Pandemiden önce zaten üniversite olarak bizim sınav merkezine geçme ve sınavları online olarak yapma gibi planlarımız vardı. Bu da bize vesile oldu ve uygulamış olduk, çok da başarılı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

“Her alanda iddialıyız”

Karabük’ün Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Polat, "Tarihi ve doğal olarak muhteşem güzelliklere sahip. Çok güzel görsele sahip bir kampüsümüz var. Kampüsümüzde yeşil kampüs çalışmaları yapıyoruz. Binaların yan cepheleri ve çatı yüzeylerini güneş panelleriyle kapladık. Kampüsümüzde kışın elektriğin yüzde 50’sini, yazın ise tamamını güneş enerjisinden sağlıyoruz. Biz 13 yıllık bir üniversite olarak Times Higher Education’in (THE) 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk bine girme başarısını gösterdik. Türkiye’den bu sıralamaya giren 11 üniversite var 6 tanesi devlet üniversitesi, ben bunlardan birisi de Karabük Üniversitesi. Bu demek oluyor ki, Karabük Üniversitesinin eğitim kalitesi iyi. Sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında üç eksende eğitime devam ediyoruz. Türkiye’deki en donanımlı Demir Çelik Enstitüsü bizim üniversitemizde. Her alanda iddialıyız. Çünkü, ekibimize çok güveniyoruz" diye konuştu.