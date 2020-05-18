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KBÜ Rektörü Polat’tan 19 Mayıs mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 18.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

KBÜ Rektörü Polat’tan 19 Mayıs mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, İstiklal mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs’ın aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, Cumhuriyet’in emanet edilen gençlere duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Polat, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi başlatmış, Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için özgürlük ve bağımsızlığın habercisi olmuştur. Bu adımla başlayan İstiklal Savaşı’mızda aziz milletimizin vermiş olduğu büyük mücadele, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Savaşı’mızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Ayrıca Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizin, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

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