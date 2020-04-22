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KBÜ Rektörü Polat’tan 23 Nisan kutlama mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof.

KBÜ Rektörü Polat’tan 23 Nisan kutlama mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, milletin azim ve kararı ile açılan ulusal egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Milletin, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla birlik ve beraberliğinden ödün vermeden bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:
"Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini temsil eden TBMM, kurulduğu günden bu yana milletin iradesi doğrultusunda azimle çalışmaya devam etmektedir. TBMM’nin açıldığı bu özel günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Ayrıca cuma günü başlayacak olan mübarek ramazan ayının, dünyanın ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerde barış, kardeşlik, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

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