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KBÜ senatosu Ovacık’ta toplandı

KARABÜK HABERLERİ  | 04.11.2020 18:19 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senato toplantısı, Ovacık ilçesi Hasan Denli Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.Toplantıya, KBÜ Rektörü Prof.

KBÜ senatosu Ovacık’ta toplandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senato toplantısı, Ovacık ilçesi Hasan Denli Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları ve senato üyeleri katıldı. Toplantı sonrasında Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve senato üyeleri; Ovacık Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak’ı ziyaret etti. Kaymakam Atak ve Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter eşliğinde, Ovacık Şaban Namal Meslek Yüksekokulu İnşaatı ve Ovacık Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Yakup Narter programın devamında Ovacık ilçesiyle ilgili bilgi verdi.
Rektör Polat, üniversite-şehir kaynaşması adına bu ve benzeri faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, ev sahipliği yapan Ovacık Kaymakam Vekili Atak ve Ovacık Belediye Başkanı Narter’e teşekkür etti. 2019 yılı Kasım ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında üniversite bünyesinde Ovacık Spor Meslek Yüksekokulu açılması uygun görülmüştü.

KBÜ senatosu Ovacık’ta toplandı

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