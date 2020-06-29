KBÜ, TEKNOFEST’e en çok başvuru yapan 6. üniversite oldu

Karabük Üniversitesi, TEKNOFEST 2020 Teknoloji yarışmalarında 310 katılımcı öğrenci sayısıyla 6. sırada yer aldı.

“Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında teknoloji çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan ve dünyanın en büyük havacılık festivali haline gelen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yılda üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST 2020 yarışmalarına 175 faklı üniversiteden 11 bin 898 üniversite öğrencisi başvuru yaptı. Karabük Üniversitesinden 310 öğrenci başvuru yaparak TEKNOFEST’e en çok başvuru yapan ilk 10 üniversite arasına girdi.

Türkiye’de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenen TEKNOFEST, 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek. 23 farklı kategorideki TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarında geçen seneden farklı olarak, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması da yer alacak.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarışacak olan Karabük Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi.

