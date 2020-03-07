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KBÜ’de "3. Karma Resim ve El Sanatları Sergisi"

KARABÜK HABERLERİ  | 07.03.2020 20:19 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla "3.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla "3. Karma Resim ve El Sanatları Sergisi” açıldı.
KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sanat Galerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "3. Karma Resim ve El Sanatları Sergisi" düzenlendi.
Sezer Güleç Sanat Atölyesi sanatçılarının altı aylık çalışması sonucunda ortaya çıkan ve 81 eserin yer aldığı sergide; yöresel ürünler, geleneksel el sanatları eserleri ve resimler yer alıyor.
Sergi açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Güler, "Kadınlar günü dolayısıyla açacağımız sergi hepimize hayırlı olsun. Sanatçılarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Eminim ki eserlerinden çok büyük keyif alacağız. Dünyadaki bütün kadınların 8 Mart kadınlar günün kutluyorum" dedi.
Serginin açılışını Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Özlem Aras Güler, Sezer Güleç birlikte gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan sergi üç gün boyunca Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sanat Galerisi’nde sunulmaya devam edecek.

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