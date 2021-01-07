KBÜ’de 615 bin saat uzaktan ders yapıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), uzaktan eğitim yoluyla korona virüs (Covid-19) salgını süresince 615 bin 365 saat online ders işlendi.

KBÜ’de 23 Mart 2020’de başlanan uzaktan eğitim kapsamında 615 bin 365 saat boyunca işlenen online dersler, KBÜ Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) bünyesinde yapıldı.

KBUZEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tahir Güneşer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını süreci başladığında KBUZEM bünyesinde örgün eğitimin bilgisayar ortamında verilebilmesi hususunda çalışıldığını bildirdi. KBUZEM’de "birebir modelleme" mantığı ile akademik programlar ile ilgili modellemeler gerçekleştirildiğini aktaran Güneşer, "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine ’Müfredatımızın eğitim çıktılarını uzaktan eğitim teknikleri kullanarak daha iyi nasıl geliştirebiliriz?’ vizyonu üzerinde çalışmalar yürüterek başladık. Buna yönelik olarak akademik programlardaki yöneticilerimizle eğitim toplantıları yaptık, öğretim elemanlarımızın dersleri etkin verebilmesi için oryantasyon ve eğitim faaliyetleri düzenledik" dedi.

KBÜ akademik personelinin uzaktan eğitime hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirten Güneşer, "Hocalarımızın eğitim kalitesini artırabilmek için çok değişik metotlar uyguladıklarını biliyoruz. Bununla ilgili tecrübe paylaşımı toplantıları da yaptık ve bu tecrübe paylaşımında başarılı olan hocalarımızın diğer hocalarımıza kendi tecrübelerini aktarabilmeleri için ortamlar oluşturmaya çalıştık. Uzaktan eğitim merkezi sadece hizmet sunan bir birim değil, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) da tarifiyle aynı zamanda araştırma ve uygulama merkezi. Eğitim yöntemleri tekniklerinde, teknolojik araştırmalar hususunda tüm bölümlerle ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile özel çalışmalar yürütmeye başladık" diye konuştu.

Yeni kaydolan öğrencilere oryantasyon programı

Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde KBUZEM altyapısı ile KBÜ’yü ve Karabük şehrini tanıtmak amacıyla oryantasyon programı düzenlendi. Programda öğrencilere, Covid-19 salgını süreci ile başlayan uzaktan eğitime ilişkin bilgi verilirken, KBÜ’ye dair sosyal, kültürel ve teknik konular konuşuldu.

Karabük Üniversitesinde bu kapsamda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde 380 bin 991 saat ders işlendi. KBUZEM’in yürüttüğü uzaktan eğitimde 304 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü programda, 829 akademik personel tarafından 5 bin 908 ders verildi. Online derslere, 37 bin 486 öğrenci platformlarından ulaşırken, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon aracılığıyla online dersleri takip etti. Bu süreçte, KBUZEM bünyesinde bin 373 sınav yapıldı.

Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler online olarak düzenleniyor

KBUZEM aracılığıyla KBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Psikososyal Danışmanlık Koordinatörlüğünde online terapiler konusunda sanal sınıflar sağlanıyor. Ayrıca Covid-19 sürecinde öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda hizmet verilmesi amacıyla online eğitimler, konferanslar ve toplantılar ile ilgili sanal sınıf açma konusunda destek veriliyor. 12 farklı eğitim, 30 farklı grup halinde düzenlenen bu eğitimlere yaklaşık bin 500 öğrenci katıldı. KBUZEM tarafından uzaktan eğitim döneminde online olarak e-sertifika eğitimleri verildi.



