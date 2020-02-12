YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KBÜ’de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı

KBÜ’de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 12.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Yönetmen Murat Pay’ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) sinemaseverlerle buluştu.Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan ve başrollerini Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke’nin paylaştığı "Dilsiz" filminin gösterimi, Prof.

KBÜ’de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı

Yönetmen Murat Pay’ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) sinemaseverlerle buluştu.
Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan ve başrollerini Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke’nin paylaştığı "Dilsiz" filminin gösterimi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi yapıldı.
Programa Rektör Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.
Hat sanatını ele alan dram türündeki yapım, duvar ressamlığıyla hayatını devam ettiren bir adamın, hat sanatıyla uğraşan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor. Yapımını Rasathane Film’in üstlendiği filmin çekimleri ise İstanbul ve Safranbolu’da gerçekleştirildi.
Çeşitli belgesel ve kısa filmlerde yönetmenlik yapan ve geleneksel sanatlara dair yapımlarıyla tanınan Yönetmen Pay ve ekibi, filmle ilgili izleyicileri bilgilendirdi.
Programın sonunda film hakkındaki düşüncelerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Refik Polat, "Dilsiz" filmini çok beğendiğini belirterek, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.

KBÜ’de

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

’Buza İlkadım’

’Buza İlkadım’

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Karabük Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
13:09
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Karabük Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Yüksel Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.