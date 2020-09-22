YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KBÜ’de IEACES2020 Sempozyumu başlıyor

KBÜ’de IEACES2020 Sempozyumu başlıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 22.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi’nde 23-25 Eylül tarihlerinde "The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020) Sempozyumu” düzenlenecek.Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan sempozyum çevrimiçi(online) gerçekleştirilecek.

KBÜ’de IEACES2020 Sempozyumu başlıyor

Karabük Üniversitesi’nde 23-25 Eylül tarihlerinde "The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020) Sempozyumu” düzenlenecek.
Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan sempozyum çevrimiçi(online) gerçekleştirilecek. 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 Sempozyumu’na konuşmacı olarak davet edilen İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı “Olası İstanbul Depremine Yönelik Yeni Arazi Kullanım Kararları ve Ulaştırma Sistemleri Değerlendirmesi” konulu bir konuşma yapacak.
Sempozyumda, İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik uygulamaları alanında en son gelişmeleri ve araştırmaları paylaşmak üzere bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlar bir araya gelecek.
Tüm katılımcılara yeni fikir alışverişinde bulunma fırsatı sağlayacak sempozyumda; Geoteknik Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Mühendislik Jeolojisi, Tektonik ve Yapısal Jeoloji, Yapı Malzemeleri, Ulaştırma Sistemleri ve Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Afet Azaltma ve Önleme, Jeotermal Enerji, Jeomorfoloji, Jeokimya, Mineraloji, Petroloji ve Volkanoloji, Kentsel Planlama gibi konular ele alınacak
Konuyla ilgili açıklamalar yapan Sempozyum Başkanı ve KBÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnan Keskin, sempozyumda bir çok disiplini kapsayan seçkin araştırmaların sunulacağını ifade ederek, “2.sini düzenleyeceğimiz IEACES2020 sempozyumumuzda maalesef bu yıl fiziksel olarak üniversitemiz güzide kampüsünde sempzoyumu gerçekleştiremeyecek olmamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak dileyen herkes web sayfamızda yayınlanan bağlantılardan sempozyumumuzu takip edebilecek. Sempozyumumuz 23 Eylül Çarşamba günü saat 10:00’da açılış konuşmasıyla başlayacak. İlgilenen herkesi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERResmen eridi! İşte son haliResmen eridi! İşte son hali
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
81 ilde 81 okula yaprak sarması
81 ilde 81 okula yaprak sarması

Karabük Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
12:47
İkindi
16:12
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Karabük Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Özden Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.