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KBÜ’de, Kazakistan’daki dil politikaları konuşuldu

18.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Karabük Üniversitesi’nde Eurasıa Talks seminerlerinin üçüncü bölümü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.Seminerin konuşmacısı, Orta Asya hakkında dünyadaki en önemli uzmanlardan biri olarak kabul edilen, Indiana Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Bölümü’nden Emeritus Profesör William Fierman’dı.

Karabük Üniversitesi’nde Eurasıa Talks seminerlerinin üçüncü bölümü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Seminerin konuşmacısı, Orta Asya hakkında dünyadaki en önemli uzmanlardan biri olarak kabul edilen, Indiana Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Bölümü’nden Emeritus Profesör William Fierman’dı. Prof. Fierman, “Kazakistan’da Dil Süreçleri ve Politikalarının Karşılaştırmalı İncelemesi” başlıklı konuşmasında, 1991’deki bağımsızlığından bu yana Kazakistan’daki dil politikalarını ve bu kapsamda Kazakçanın kamusal alandaki kullanımında yaşanan değişimleri ele aldı. Ayrıca, Kazakistan’daki durumu, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile de karşılaştırarak bazı değerlendirmelerde bulundu.
Seminere, yurtiçindeki akademisyen ve öğrencilerin yanında başta Kazakistan’dan olmak üzere, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden de çok sayıda katılım sağlandı. Hem yerli hem de yabancı katılımcılar, soru-cevap kısmında konuyla ilgili görüşlerini ve sorularını Prof. Fierman ve birbirleriyle paylaştılar.
Organizatörlerden biri olan Karabük Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yuliya Biletska düzenlenen seminere sadece KBÜ öğrencilerinin değil, dünyanın pek çok ülkesinden öğrencilerin ve araştırmacıların da katıldığını belirterek, “Bu sayede üniversitemizi de tekrar tanıtma fırsatımız oldu. Buna ek olarak, bu tür etkinlikler ile öğrencilerimizin eski Sovyet ülkeleri üzerine ilgisini artırıp, daha fazla öğrencinin bu konuları araştırmasını sağlayarak Türkiye’nin bu bölge ile ilgilenen uzman eksikliğini doldurmayı planlıyoruz” dedi.
İlki 10 Aralık 2020’de gerçekleştirilen Eurasıa Talks, Dünyanın Ortası websitesi ve podcast kanalının desteğiyle, Karabük Üniversitesi Bölge Çalışmaları Programı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Programı tarafından düzenlenmekte olan bir seminer dizisi. Yürütücülüğünü Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Yuliya Biletska ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Işık Kuşçu-Bonnenfant yapıyor.
Eurasıa Talks Avrasya coğrafyasının tarihi, toplumsal ve kültürel yapısı, ekonomisi ve siyaseti hakkında çalışmalar yapan ve bu konulara ilgili akademisyen, öğrenci ve diğer kişileri bir araya getirerek, akademik görüş alış verişini sağlamaya yönelik bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

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