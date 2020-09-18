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KBÜ’de Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı online yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 18.09.2020 12:35 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, bu yıl ilk defa düzenlenen online sınavda üç gün boyunca yeteneklerini sergilediler.Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle online sistemle gerçekleştirildi.

KBÜ’de Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı online yapıldı

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, bu yıl ilk defa düzenlenen online sınavda üç gün boyunca yeteneklerini sergilediler.
Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle online sistemle gerçekleştirildi. Müzik Bölümüne bu yıl alınacak 49 öğrenci için Türkiye’nin dört bir yanından toplam 119 aday öğrenci başvurdu.
Bu yıl ilk defa online olarak yapılan özel yetenek sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Müzik Anasanat Dalı olmak üzere üç ayrı dalda yapılan başvuru sayıları, Müzik Anasanat Dalı; 70 aday, Türk Halk Müziği Anasanat Dalı; 40 aday ve Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı; 9 aday olarak tamamlandı. Sınavın birinci aşamasında adaylardan, belirli kriterlere göre performanslarını sergilediği video istenildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu bu adaylardan 112’si ikinci aşama için uygun bulundu. İkinci aşamada jüri üyeleri, üç gün boyunca adayların performanslarını çevrimiçi uygulama üzerinden canlı olarak dinleyip değerlendirdiler. Sınavlarda aday öğrencilerin işitme ve müzikal performans becerileri ölçüldü. Aday öğrenciler Müzik Bölümü özel yetenek sınavına yoğun ilgi gösterdi.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Bircan Bilgin, özel yetenek sınavlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Müzik Bölümümüz bu sene 13’üncü özel yetenek sınavlarını yaptı. Adayların müzikal becerilerini, müzikal kabiliyetlerini ölçebilmek ve değerlendirebilmek için üç gün boyunca sınavlarımız devam etti. Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
Özel yetenek sınavlarının ardından kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrenci listeleri 18 Eylül Cuma günü fakülte http://gstf.karabuk.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Başarılı öğrenciler Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik bölümünde okumaya hak kazanacak.

KBÜ’de Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı online yapıldı

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