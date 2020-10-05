KBÜ’de uzaktan eğitim başladı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online derslerin başladığı KBÜ’de, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından 296 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü programda yaklaşık 46 bin öğrenci için sanal ortam kullanılabilir hale getirildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜZEM çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu süreçte üstün gayret ve çaba göstererek uzaktan eğitim altyapısının hazırlanması ve güçlendirilmesinde gece gündüz çalışan tüm personelimiz takdiri hak ediyor. Burada görev yapan arkadaşlarımız kendine verilen sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Bundan sonraki süreçte başka nasıl projeler yapabiliriz, uzaktan eğitimle ilgili daha neler yapılabilir? Bunların üzerinde birlikte çalışacağız. 2020-2021 Akademik Yılı’nın tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, tekrar hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

KBÜZEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tahir Güneşer, Karabük Üniversitesinin öğrencilerinin uzaktan eğitim sistemi üzerinden dersleri canlı olarak işlemeye başladığını söyledi. Güneşer, “Saat 08.30’da 72 sınıfta yaklaşık 2 bin 400 öğrenciyle derslerimize başladık. Şu anda da derslerimiz herhangi bir aksaklık olmadan devam ediyor. Derslere giriş ile ilgili bazı öğrencilerimizin anlık problemleri olabiliyor. İnternet bağlantısı dolayısıyla bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Bunlarla ilgili de kendilerine anlık olarak biz e-mail üzerinden ve iletişim formumuz üzerinden web sitemizden çağrı merkezimiz, destek merkezimizle yardımcı oluyoruz. Şu anda destek merkezimize başvuran öğrencilerimize cevap verme hızımız bir dakikanın altında" diye konuştu.

Uzaktan eğitim sistemindeki ön hazırlık aşamalarından da söz eden Güneşer, şunları kaydetti:

"Çok ciddi yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdik. Dönemin başında sistemi uzaktan eğitimden başlamakla, dönemin ortasında başlamak arasında teknik anlamda çok ciddi farklılıklar var. Bu hazırlıklar aşamasında biz toplamda 296 aktif programımızla ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızın tümünde bütün öğretim elemanlarımızı sisteme dahil ettik ve şu anda aktif 46 bin öğrencimiz, bazı öğrencilerimiz kayıt dondurma ve benzeri imkanlardan yararlandılar. 46 bin civarında öğrencimizle sistemi tanımladık. Bu yetkilendirmelerle beraber her bir öğrencimize ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre tanımlayarak sisteme girmelerini sağladık. Bu süreçte ekibimiz gece gündüz 7/24’ün deyim olarak değil gerçek olarak yaşandığı bir süreç yaşadı. Sürecin devamında biz dönem sonuna kadar derslerimizi 08.00-00.00 arasında sürdüreceğiz ve bu süreç boyunca hizmetlerimize devam edeceğiz. Hem öğretim elemanlarımıza hem öğrencilerimize canlı destek sağlıyoruz. Bu süreçte başta Rektörümüz aynı zamanda Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Refik Polat hocamıza, senato üyelerimize ve bizimle iş birliği yapan birim temsilcilerimize Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına özel teşekkürlerimi arz ediyorum. Beraber çalıştığım ekibime de bu fedakâr süreçte bizimle omuz omuza hareket ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum"

Uzaktan eğitim dersleri hem bilgisayar hem de akıllı telefonlar aracılığıyla takip edilebiliyor. Sınavlar çoktan seçmeli ve klasik şeklinde çevrimiçi yapılacak. Çoktan seçmeli sınavlar Sınav Merkezi (sinav.karabuk.edu.tr) altyapısı ile klasik sınavlar ise KBUZEM (kbuzem.karabuk.edu.tr) altyapısı ile gerçekleştirilecek. Öğrencilerin, uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bilgilendirme dokümanlarına ve canlı ders linklerine kbuzem.karabuk.edu.tr adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

