KBÜ’de uzaktan eğitim ve çevrim içi sınavlar devam ediyor

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim vermeye devam edilirken, tüm bölümlerin ara sınavları da çevrim içi yapılıyor.

Yükseköğretimde "dijital dönüşüm" hedefleri doğrultusunda öncü role sahip olmak isteyen ve bu alanda önemli adımlar atan Karabük Üniversitesi; Uzaktan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KBUZEM) ile yıllardır edindiği tecrübe sayesinde 23 Mart 2020 tarihinden beri uzaktan eğitime kesintisiz devam ediyor.

KBÜ’de, bahar yarıyılı ara sınavları da akademik takvimde daha önce planlandığı şekilde, 28 Mart tarihinden itibaren uzaktan çevrim içi olarak yapılıyor.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ’de 23 Mart tarihinden bugüne uzaktan eğitim yöntemiyle 70 bin 160 saat ders yapıldığını, çevrim içi sınav havuzuna toplam 80 bin adet soru girişi olduğunu, yine bu tarihe kadar 125 bin öğrencinin çevrim içi sınava girdiğini açıkladı.

Sadece ülkenin değil, dünyanın belki de en büyük ortak sorunu olarak değerlendirilecek bir salgın ile karşı karşıya olduğunu belirten Polat, "Karabük Üniversitesi, bu süreçte eğitim teknolojisini en üst düzeyde kullanarak, bunu hayat boyu öğrenme için bir fırsata dönüştürmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Eğitim teknolojileri konusunda gelişen teknolojinin insanları nereye götüreceğini öngörmenin zor olmadığını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Karabük Üniversitesi, Yükseköğretimin ’dijital dönüşüm’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını 2019-2020 bahar yarıyılı itibariyle yoğunlaştırarak devam etmekteydi. Bu bağlamda, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi pilot fakülte olarak belirlenmiş ve söz konusu fakültelerin sınavlarını çevrim içi yapmaya yönelik hazırlık yapılmaktaydı. Sınav merkezinin kurulması kapsamında öğretim elemanlarına farklı bilişsel düzeyde soru oluşturmaya yönelik çalıştaylar düzenlenmişti. Bu çalıştaylarda farklı içerikte soruların nasıl oluşturulabileceği tartışılmış ve öğretim elemanları kendi yürüttükleri dersler kapsamında çoktan seçmeli sorular oluşturmuşlardı. Gerek bu çalışmalar gerekse Karabük Üniversitesinin KABUZEM ile yaptığı uzaktan eğitim, üniversitemizin bu süreci sıkıntısız bir şekilde geçirmesine katkıda bulunmaktadır."

Polat, 125 bin öğrencinin çevrim içi sınava girdiğini, 30, 45, 60 dakika seçeneklerine göre tanımlanan sınavlarda, sınav oturum günü ve saati geldiğinde her bir öğrenciye soru havuzundan sorular ve seçenekler rastgele paylaştırıldığını anlatan Polat, sınav sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine (OBS) otomatik olarak girildğini belirtti.

Sınav süresince karşılaşılabilecek problemler için tüm birimlerde birim sorumluları ve bölüm başkanlıkları sorumlularının belirlendiğini açıklayan Polat, söz konusu sorumluların, sınav anında karşılaşılabilecek bir sorun esnasında anında müdahale edebildiğini, öğrencilerin internet erişimlerinde ya da yazılımsal açıdan karşılaşılabilecekleri bir sorun olması halinde mağduriyet yaşamamaları için sorumluların gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

makta, buna rağmen karşılaşılan bir sorun varsa öğrencilerin mazeretlerini bölüm başkanlıklarına iletmeleri, bölüm başkanlıklarının

"KBÜ 295 farklı programda uzaktan eğitime devam ediyor"

KBÜ’de uzaktan eğitim derslerinin korona virüs salgınından önce de KBUZEM alt yapısıyla 17 farklı aktif ön lisans ve lisansüstü programında yapıldığını kaydeden Rektör Polat, şu ifadelere yer verdi:

"Karabük Üniversitesi bünyesinde toplamda 295 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü program bulunuyor. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın alt yapısı hazır olan üniversitelerin uzaktan eğitime geçebileceğini söylemesinin ardından ve devamında bahar yarıyılının kalanının uzaktan eğitimle devam edeceği kesinleştiğinde 295 programın tümünde uzaktan eğitim yöntemi ile devam edilebilecek ve edilemeyecek dersler tespit edildi. Toplam 8 bin 402 dersten 7 bin 623’ü uzaktan eğitim yöntemi ile verilebilir bulunarak ders programları yeniden organize edildi. 23 Mart tarihinden bugüne uzaktan eğitim yöntemi ile 70 bin 160 saat ders yapıldı. Ayrıca KBUZEM üzerinden yapılacak olan tanımlanmış toplam 571 ara sınavdan, zamanı gelen 264’ü başarılı bir şekilde gerçekleştirildi."

