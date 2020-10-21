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KBÜ’den ‘Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi’ verilecek

KARABÜK HABERLERİ  | 21.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından verilecek olan Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi’ne başvurular, 1 Kasım’a kadar yapılabilecek.Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından kişilere, kurumsal ve kişisel veriyi fiziki ve siber ortamlarda güvenli bir şekilde koruyabilmelerine yönelik temel düzeyde eğitim vermek amacıyla yapılacak Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi’ne başvurular başladı.

KBÜ’den ‘Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi’ verilecek

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından verilecek olan Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi’ne başvurular, 1 Kasım’a kadar yapılabilecek.
Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından kişilere, kurumsal ve kişisel veriyi fiziki ve siber ortamlarda güvenli bir şekilde koruyabilmelerine yönelik temel düzeyde eğitim vermek amacıyla yapılacak Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi’ne başvurular başladı. Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Menemencioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Yetgin tarafından verilecek eğitimin başvuruları 1 Kasım’da sona erecek.
Eğitim ile katılımcılar, veri kaybı, fiziki verilerin korunamaması, elektronik verilerin hırsızlığı gibi tehlikeleri anlayabilmek ve bunlara yönelik önlemler alabilmek konularında temel kazanımlar elde edebilecek. Ayrıca katılımcıların, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na ilişkin bilişim ile ilgili kanunların usul ve esaslarına dair bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.
Eğitimde başarılı olanlar katılımcılara ise Karabük Üniversitesi onaylı e-sertifika verilecek.

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