KBÜ’nün akademik alanda uluslararası iş birlikleri devam ediyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademik eğitimde iş birliği kapsamında Afganistan, Özbekistan ve Kazakistan ülkelerinden gelen konukları makamında kabul etti.

Uluslararası çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ve her geçen gün ağına dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteleri katan KBÜ; Özbekistan, Kazakistan ve Afganistan üniversitelerinden heyetleri ağırladı. Karabük Üniversitesi; Özbekistan ve Kazakistan üniversiteleriyle akademik ve eğitim konularında iş birliği protokolü imzalarken, Afganistan hükümetinden gelen heyet ile de yapılabilecek iş birliği konularını görüştü.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Afganistan’dan Yüksek Eğitim Bakanlığı Özel Kalemi Zargona Roshan, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Gençler ve Spordan Sorumlu Uzmanı Nurullah Mahmutoğlu’yu makamında kabul etti. Ziyarette Rektör Polat ile konukları yapılabilecek akademik iş birlikleri konularında istişarede bulundu.

Ziyaretlerin devamında Özbekistan’dan Andican Devlet Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Ötkirbek Madumarov ve Kazakistan’dan M. Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi ve Kazakistan Bilimler Akademisi Edebiyat ve Sanat Enstitüsünden Kıdemli Araştırmacı Hamidullah Habibullahoğlu ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Refik Polat akademik ve eğitim konularında iş birliği protokolleri imzaladı.

Ziyarete, Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Nadirhan Hasan ve Dr. Öğretim Üyesi Saidbek Boltabayev’in yanı sıra Karabük Üniversitesinde yapılan iş birliği kapsamında Özbekistan Semerkand İmam Buhari Uluslarası Araştırma Merkezinden lisansüstü eğitim için gelen Fazliddin Madiyev, Ahmat Rahimov de ziyarete eşlik etti.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünden Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da ziyaretlerde hazır bulundu.



