YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. KDH’ye Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi takdim edildi

KDH’ye Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi takdim edildi

AYDIN HABERLERİ  | 22.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kuşadası Devlet Hastanesi’ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" İl Sağlık Müdürü Dr.

Kuşadası Devlet Hastanesi’ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından teslim edildi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunan ve yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazanan hastaneler arasında yer alan Kuşadası Devlet Hastanesine belgesi İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman AÇIKGÖZ tarafından, hastane yönetimine takdim edildi” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Aydın Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:57
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Altuğ Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.