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KDK'nin "dostane çözüm" kararıyla engelli vatandaşın işe başlaması sağlandı

09.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDK'nin "dostane çözüm" kararıyla engelli vatandaşın işe başlaması sağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) "dostane çözüm" kararıyla, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yerleşen ancak işe başlatılmayan kişinin işbaşı yapması sağlandı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre başvurucu, 2021 EKPSS'de başarılı olmasının ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak yerleşti ancak aradan bir süre geçmesine rağmen işe başlatılmadı.

Bu süreçte maddi olarak zor durumda kaldığını, engelli aylığından başka bir geçim kaynağının bulunmadığını bildiren kişi, işlemlerin hızlandırılarak bir an evvel işe başlatılması için KDK'ye başvuruda bulundu.

Bunun üzerine KDK, "dostane çözüm" kapsamında Göç İdaresi ile görüşmeler yaptı.

KDK'nin girişimleri sonucu başvurucu işe başlatıldı. İlgili idare tarafından KDK'ye engelli vatandaşın işbaşı yaptığına dair bildirimde bulunuldu.

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