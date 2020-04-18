KDP'den "PKK nedeniyle IKBY halkı ağır bedeller ödedi" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) vatandaşlarının ağır bedeller ödediğini hatırlattı.

KDP, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Peşmerge güçlerinin Kandil'e yakın "Zini Verte" bölgesine konuşlandırılması ve PKK'nın buna tepki göstererek kendilerine ağır ithamlarda bulunması üzerine yazılı açıklama yaptı.

KDP Politbürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın bölgenin herhangi bir noktasında yuvalanma hakkını kendisine tanıdığı ve IKBY'nin iç işlerini karıştırma konusunda geri kalmadığı ifade edildi.

Açıklamada, PKK'nın istediği yerde konuşlanmayı kendisine hak tanıdığı bir dönemde, IKBY hükümetinin ise kendi toprakları üzerinde yetkilerini uygulamayı normal kabul etmediği belirtildi.

PKK'nın önceki yıllar ve şimdi ortaya koyduğu tutumun bölgede çatışma çıkarmaya yönelik olduğu, örgütün IKBY halkının hayatı, geleceği, güvenliği, egemenliği ile kurumlarına hiç saygı göstermediği kaydedildi.