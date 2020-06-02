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Kdz. Ereğli Adliyesi önlemleri alarak çalışmaya başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.06.2020 20:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Adliye Sarayı’nda tüm birimler Korona Virüs salgını ile ilgili olarak tüm önlemlerini alarak hizmet vermeye başladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Adliye Sarayı’nda tüm birimler Korona Virüs salgını ile ilgili olarak tüm önlemlerini alarak hizmet vermeye başladı.
Kdz. Ereğli Adliye Sarayı Korona Virüs salgını sonrasında girilen normalleşme süresinde gerekli önlemleri alarak yeniden hizmete başladı. Adliye girişinden itibaren uyulması gereken kurallarla ilgili olarak çalışmaların tamamlandığı gözlendi. Adliye girişinde hazırlanan yazılar giriş kapısına asılırken, adliyeye gelen vatandaşlar ve görevliler sosyal mesafe kurallarına uyarak girişlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlar adliyede görevli polis memurları tarafından ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten sonra gidecekleri bölümlere yönlendiriliyorlar.
Özellikle Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürolarına adliye dışından ulaşma imkanının sağlanması ile bina içerisindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Adliye içerisinde muhtelif yerlerde; zeminde, mahkeme salonlarında, asansörlerde ve oturma gruplarında sosyal mesafe kuralları ile ilgili uyarıların bulunduğu ve çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.
Mahkeme ön büroları başta olmak üzere çalışan personellerin maske ve yüz siperliği ile çalışmalarına devam ettikleri, adliye girişinden itibaren mahkeme salonları, icra müdürlükleri ve diğer bölümlere dezenfektan yerleştirildiğinin de ifade edildiği açıklamada “Ereğli Adliye Sarayı olarak Pandemi döneminde yeni normale dönüş kapsamında çalışmamızı tamamladık. İdari izinli personel harici tam kadro çalışmaya başladık. 1 Haziran’dan itibaren de vatandaşlarımızın binaya girişlerini sağlıyoruz. Sosyal mesafe, dezenfekte ve hijyen kuralları harfiyen uygulanmaktadır. Özellikle vatandaşlarımızın mahkemeler ön bürodaki birçok işlemini adliye içerisine girmeden de yapmalarını sağlamak adına gerekli düzenlemeyi yaptık. Zorlu sürecin yaşandığı bu günlerde vatandaşlarımızın da gerekli kurallara uyarak işlemlerini yapmalarını istiyoruz.” denildi.

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Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
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