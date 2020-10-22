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Kdz. Ereğli Belediyesi alternatif yol çalışmalarına başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent trafiğini rahatlatacak, mahalleler arasında bağlantı kuracak yeni yol çalışmaları için ekibiyle birlikte sahada incelemelerde bulundu.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent trafiğini rahatlatacak, mahalleler arasında bağlantı kuracak yeni yol çalışmaları için ekibiyle birlikte sahada incelemelerde bulundu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekibiyle birlikte şehrin değişik noktalarında alternatif yollar oluşturmak için çalışma başlattı, sahada incelemelerde bulundu.
Başkan Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları, ilgili daire müdürleri ve teknik ekip ile birlikte dün Bağlık bölgesinde sürdürdüğü alternatif yol çalışması planlama çalışmalarına bugün de Topçalı, Dağlar ve Göktepe bölgesinde devam etti. Teknik ekipten yerinde brifing alan Başkan Posbıyık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen Topçalı ile Dağlar Mahallesi’ni bağlayan yol çalışmasını denetledi.
Başkan Posbıyık, ulaşım planlamasını kentin yarınlarına uyarlamak ve trafiği rahatlatacak alternatif yollar yapmak için bu çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

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