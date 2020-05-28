YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

Kdz. Ereğli Belediyesi camileri dezenfekte ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, pandemi sürecinde toplu ibadete kapatılan, yarından itibaren cemaatle buluşacak camilerde ve İlçe Kaymakamlığınca belirlenen Cuma namazının kılınacağı 11 noktada dezenfekte çalışmaları başlattı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, pandemi sürecinde toplu ibadete kapatılan, yarından itibaren cemaatle buluşacak camilerde ve İlçe Kaymakamlığınca belirlenen Cuma namazının kılınacağı 11 noktada dezenfekte çalışmaları başlattı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nce, pandemi sürecinde cemaatin toplu olarak ibadet etmelerinin yasaklandığı, yeniden normalleşme dönemi kapsamında yarından itibaren öğle ve ikindi namazlarında ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte çalışmalarına başladı.
Müdürlüğe bağlı 3 ayrı ekip, İlçe Müftülüğü’nce bildirilen 86 cami ile Kaymakamlık tarafından belirlenen Cuma namazının kılınacağı stat, okul bahçesi ve cami avlusu olmak üzere 11 ayrı noktayı dezenfekte ediyor.
Ekipler, yoğunluk yaşanan pazaryerlerinde de günlük olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:17
Öğle
12:55
İkindi
16:54
Akşam
20:24
Yatsı
22:11

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Özlem Papila Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Polis bir günde 154 adreste 717 kişiyi kontrol etti

Polis bir günde 154 adreste 717 kişiyi kontrol etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Saltukova İlkokulu Tarafından Düzenlenen "okuma Bayramı" Etkinlikleri Kutlandı

Saltukova İlkokulu Tarafından Düzenlenen "okuma Bayramı" Etkinlikleri Kutlandı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.