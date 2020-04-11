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Kdz. Ereğli belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.04.2020 20:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında başta halkın ortak kullanım alanları olmak üzere ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde yapılan açıklamada, bugün 162 farklı noktada dezenfekte çalışması yapıldığı belirtildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında başta halkın ortak kullanım alanları olmak üzere ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde yapılan açıklamada, bugün 162 farklı noktada dezenfekte çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada ”İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör İlaçlama Merkezi ekipleri çalışmalarına ara vermedi. Halkın ortak kullanımında olan otobüs durakları, umumi tuvaletler, bankamatikler, çöp konteynerleri ve çarşı merkezi başta olmak üzere toplam 162 farklı noktada dezenfekte çalışması yapıldı. Birlikte mücadele edeceğiz” denildi.

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