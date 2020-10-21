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Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği sağlayacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmaları için tablet desteği sağlayacaklarını söyledi.Küresel salgınla birlikte gündeme gelen uzaktan eğitim, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bu eğitimden yararlanmalarını zorlaştırırken, Kdz.

Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği sağlayacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmaları için tablet desteği sağlayacaklarını söyledi.
Küresel salgınla birlikte gündeme gelen uzaktan eğitim, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bu eğitimden yararlanmalarını zorlaştırırken, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuyla ilgili olarak ekiplerini harekete geçirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Eylül ayı sonunda Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etmiş ve görüşmede, konunun detayları ele alınmıştı. Bu kapsamda, Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ekim ayı başında tablet alımı için ön hazırlıkları tamamladı. Tabletler, ilköğretim öğrencileri öncelikli olmak üzere uzaktan eğitimde kullanılmak üzere öğrencilere teslim edilecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği standartlara ve talebe göre alımı gerçekleştirilecek olan tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

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