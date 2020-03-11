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Kdz. Ereğli Belediyesi Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını artırdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.03.2020 18:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüsüne karşı haftalar öncesinden başladığı dezenfekte çalışmalarını artırdı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüsüne karşı haftalar öncesinden başladığı dezenfekte çalışmalarını artırdı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı (Kovid-19) alarma geçti, haftalar öncesinden başlayan dezenfekte çalışmaları artırıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ekibini toplayarak alınacak ilave tedbirleri koordine etti.
Çin’in Vuhan kentinde 90 gün önce ortaya çıkan yeni tip korona virüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasının ardından Ereğli genelinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ve halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapan Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi personeli, Sağlık Bakanlığı’nın virüsün Türkiye’de de görüldüğü açıklamasının üzerine tedbirlerini artırdı. Çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler gibi halkın ortak kullanım alanlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına ilaveten terminal, belediye hizmet binaları, resmi hizmet kurumları da dezenfekte edildi.
Posbıyık: “Korunma tedbirleri artırılacak”
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilgili teknik personel ile toplantı yaparak ilçe genelinde alınacak ilave tedbirleri koordine etti.
Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin, yapılan çalışmalara ilişkin sunumunun ardından değerlendirmede bulunan Başkan Posbıyık, halkın virüse karşı daha fazla bilgilendirilmesi için otobüs duraklarına, halkın ortak kullanım alanlarına afiş asılması, dezenfekte çalışmalarının sürdürülmesi, ekip sayısının artırılması, ihtiyaç duyulan araç gereçlerin temin edilmesi talimatını verdi. Devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışılacağını ifade eden Başkan Posbıyık “Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili birimleriyle koordinasyon içinde tedbirler geliştirerek, koruma önlemlerini yaygınlaştırarak ve genişleterek bu salgına karşı mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. Bize bir şey olmaz diyerek değil, biz bu mücadeleyi kazanacağız diyerek hep birlikte çalışalım. İlgili her bir kamu görevlisi bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatandaşımız kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa, ülkemiz ve Ereğli bu mücadeleden zarar görmeden çıkar” dedi.

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