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Kdz. Ereğli Belediyesi kuaför ve berberleri dezenfekte edecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi 11 Mayıs’ta tekrar hizmete açılacak olan kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edecek.Korona virüs salgınının ortaya koyduğu tabloda başlayan iyileşmenin ardından kuaför ve berberlerin 11 Mayıs’ta yeniden hizmete başlaması kararı alınırken, Kdz.

Kdz. Ereğli Belediyesi kuaför ve berberleri dezenfekte edecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi 11 Mayıs’ta tekrar hizmete açılacak olan kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edecek.
Korona virüs salgınının ortaya koyduğu tabloda başlayan iyileşmenin ardından kuaför ve berberlerin 11 Mayıs’ta yeniden hizmete başlaması kararı alınırken, Kdz. Ereğli Belediyesi, talepte bulunan bütün kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edecek.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
“21 Mart 2020 tarihinde korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerine ara vermek zorunda kalan kuaför ve berber esnafımız 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü tekrar hizmet vermeye başlayacak. Halkın güvenle hizmet alabilmesine yardımcı olmak için, belediye olarak talepte bulunan kuaför ve berber salonlarını dezenfekte edeceklerini esnafımıza şimdiden hayırlı işler diliyoruz.”

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İkindi
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Yatsı
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Bozkurt Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
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