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Kdz. Ereğli belediyesi maske üretimini hızlandırdı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta maske üretimine başlayan Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta maske üretimine başlayan Kdz. Ereğli Belediyesi yeni aldığı makine ile üretim kapasitesini artırdı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet Halk Evleri’nde dikiş kursu için kullanılan odanın dezenfekte edilerek maske üretim atölyesine dönüştürülmesinin ardından çalışmaları yerinde takip etti. Gönüllülerle birlikte standartlara uygun maske dikiminin devam ettiğini ifade eden Başkan Posbıyık, kısa zamanda ev ev dağıtıma başlayacaklarını söyledi.
Posbıyık, vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısını yineleyerek şu ifadelere yer verdi:“Üretimi hızlandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gönüllülerimiz çalışıyor, İstanbul’da, seri üretim yapan makine tespit ettik. Belediye’den 4 arkadaşımız İstanbul’a gitti, makineyi alıp getirdi. Bunda iplik yok, tamamen baskı yöntemiyle hızlı üretim yapıyor. Bu şekilde evlere dağıtacağımız maskelerin üretimini hızlandırmış olduk. Daha da hızlandırmak için çareler arıyoruz. Bir an evvel sağlık setini evlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız evde kalmaları” dedi.

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