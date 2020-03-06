Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye’si Kızılay ile işbirliği içinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kdz. Ereğli Belediye personeline yönelik bina girişinde düzenlenen kampanyaya personel yoğun katılım gösterdi. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Uzmanı Elif Duman ve Kızılay Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, 10’un üzerinde kan bağışında bulunduğu için İtfaiye ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş’e madalya takdim etti. Ateş’e madalyasını Belediye Başkanı Halil Posbıyık verdi. Kızılay Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Kdz. Ereğli Belediyesi’ne teşekkür ederek “Belediye personelimiz düzenlediğimiz tüm kampanyalarda her zaman duyarlılıklarını gösterdiler. Bugün de öyle oldu. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Başta Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık olmak üzere tüm belediye personeline Kızılay olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

