Kdz. Ereğli Belediyesi personeline Covid 19 testi yapılıyor

Zonguldak’ın Ereğli Belediyesi yönetici ve personeline Covid-19 tarama testi yapılıyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla belediye personeline İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Covid-19 testi yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çalışan personel Covid-19 testi oldu. Belediye binası girişinde oluşturulan kabinde PCR taramasından geçirilen personelin sonuçları e-Nabız’dan duyurulacak.

Tarama testi, sağlık ekipleri tarafından planlanan program dahilinde şantiyelerdeki personele de uygulanacak.

