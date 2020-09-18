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Kdz Ereğli Belediyesi plaj sezonunu kapatıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Sevgi ve Barış plajları yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle Pazar günü saat 20.00’den itibaren kapanacak.

Kdz Ereğli Belediyesi plaj sezonunu kapatıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Sevgi ve Barış plajları yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle Pazar günü saat 20.00’den itibaren kapanacak. Mesire ve piknik alanlarında hizmetler devam edecek.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 13 Haziran’da halkın hizmetine açtığı Sevgi ve Barış plajları, sezonun sona ermesi nedeniyle Pazar akşamı saat 20.00’den itibaren kapanacak. Dostluk mesire alanı açık kalmaya devam edecek. Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı Koordinatörü Namık Şahin, verilen hizmetlerden halkın memnun kaldığını belirterek, plaj ve mesire alanı bölgesinde 12 cankurtaran, 4 sağlık personeli, 3 sorumlu personel, 1 zabıta, 12 güvenlik personeli, 13 temizlik ve park bahçe personeli, 4 bot, bir jetski ile hizmet verdiklerini söyledi. Şahin, şu açıklamayı yaptı: “Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın girişimleriyle bu yıl halkın hizmetine kazandırılan eski adıyla Erdemir Plajı, yeni adıyla Barış plajı halkımızın büyük ilgisini gördü. Sezon boyunca plajlarımıza Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak ve daha birçok ilimizden vatandaşlar ilgi gösterdi. Böyle bir tesis ve sunulan hizmetler için Belediye Başkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler. 4 aylık dönemde cankurtaran ekibimiz Merve altı bölgesiyle birlikte boğulma tehlikesi yaşanan 53 olaya müdahale etti. Bu dönemde 642 hasta sağlık ekibimize başvurdu. Travma, alerji ve benzeri sebeplere bağlı olarak 6 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Merve altı bölgesinde 1 kişi adli vaka olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki sezon halkımızı yine en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yapacağız.”

Kdz Ereğli Belediyesi plaj sezonunu kapatıyor

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Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
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