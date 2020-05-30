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Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.05.2020 18:28 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi Belediye Plajı ve mesire alanını yeni sezona hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi Belediye Plajı ve mesire alanını yeni sezona hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri, Pazartesi gününden itibaren başlayacak normalleşme takvimine göre gereken çalışmaları hızlandırdı. İlaçlama, temizlik ve sosyal mesafeye göre düzenleme faaliyetleri hafta sonu boyunca devam edecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Plajı ve mesire alanında devam eden yeni sezon hazırlıklarını yerinde inceledi. Başkan Posbıyık’a eşi Neriman Posbıyık da eşlik etti.
Başkan Posbıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın açıklamasına göre mesire alanları, plajlar 1 Haziran’dan itibaren açılacak. Biz de belediye olarak harekete geçtik. Öncelikle mesire alanının açılışı için temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yapıyoruz. Masa ve sandalyeleri sosyal mesafeye göre yerleştirmeye başladık. Belediye plajını, kumu temizledik. Şezlongları da sosyal mesafeye göre ayarlayacağız. Plaj ve mesire alanı ne zaman açılacak, Kaymakamlıktan gelecek tebligatlara göre belli olacak. Biz yarın açılışı olacakmış gibi çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.
Amacımız; izin geldikten sonra, evlerinde dışarı çıkmayı özleyen vatandaşlarımıza bu hizmeti sağlıklı şekilde sunabilmek. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlıkları yapmak için bütün gayretimizle çalışmalara devam ediyoruz.”

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