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Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.12.2020 16:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir’den devir alındıktan sonra geçtiğimiz yaz bir bölümüyle hizmet veren Barış Plajı’nın yeni dönemde yenilenmiş haliyle tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir’den devir alındıktan sonra geçtiğimiz yaz bir bölümüyle hizmet veren Barış Plajı’nın yeni dönemde yenilenmiş haliyle tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekibiyle birlikte plajlar bölgesinde incelemelerde bulundu.
Erdemir’den devir alındıktan sonra geçtiğimiz yaz bir bölümüyle hizmet veren Barış Plajı’nın tam kapasiteyle halkın hizmetine sunulması için ilgili birimleri görevlendiren Başkan Posbıyık, yapılması gereken çalışmaları yerinde anlattı.
Barış Plajı’nda kum voleybol ve basketbol sahası ile havuzu devreye almak için çalıştıklarını belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi: “Bütün ekiplerimizle, ekip şefleriyle birlikte buradayız. Plajı yeni döneme hazırlamaya başlayacağız. Geçtiğimiz yıl Barış Plajı’nı, yarısına kadar hizmet verebilecek şekilde tamamlayabilmiştik. Bu sefer sonuna kadar plajı açmak suretiyle Dostluk Mesire alanıyla birleştirerek halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şimdiden yaz aylarına hazırlamak için arkadaşlarımıza yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. Plajı uzattığımız zaman burası çok nefis bir yer olacak. Burada kum voleybol sahası düşünüyoruz. Basket sahası düşünüyoruz. Havuzu çalıştırabilmek için bilgi almaya çalışıyoruz. Araştırmasını yapıyoruz. Burası o kadar güzel olacak ki kış aylarında yürüyüş sporlarının rahatlıkla yapılabileceği bir hale getirmek istiyoruz imkanlar dahilinde. Uzun bir plaj şeridimiz olacak. Bu hayallerimizi adım adım gerçekleştirmek için şimdiden çalışmalara başladık.”

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