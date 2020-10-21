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Kdz. Ereğli Belediyesi sanayi sitelerini hurda araçlardan temizliyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, kentin iki sanayi sitesinde kapsamlı hurda temizliği başlattı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, kentin iki sanayi sitesinde kapsamlı hurda temizliği başlattı. Kışla ve Belen Sanayi Sitesi sokakları hem hurda araçlardan temizlenecek, hem de moloz atıklarından kurtulacak.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla kentin 2 önemli sanayi sitesinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kışla ve Belen Sanayi Sitesi’nde hurda araçlar kaldırılıyor, moloz atıkları temizleniyor. Zabıta Müdürü Halit Aydın, Kışla Sanayi Sitesi’nde hurda araçların kaldırma çalışmalarına devam ettiklerini, Belen Sanayi Sitesi’nde ise araç sahiplerine yönelik tebligat çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
İki sanayi sitesini de hurdalardan temizleyeceklerini anlatan Aydın şunları söyledi:
“Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatlarıyla cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açan, halka rahatsızlık veren ve başka amaçlarla da kullanıldığı tespit edilen hurda araçların kaldırılmasına yönelik çalışmamızın ardından Kışla ve Belen Sanayi Sitesi’nde de Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte hurda temizliğine başladık. Kışla’da ki hurda araçları topladık ve Delihakkı’daki belediyemize ait toplama alanına götürdük. Şu an diğer hurda atıklarının toplanması devam ediyor. Belen Sanayi Sitesi’nde ise araç sahiplerine yönelik tebligat işlemlerimiz sürüyor. Hemen ardından sahipsiz hurda araçları toplayacağız ve Kışla Sanayi Sitesi’nde yaptığımız temizlik çalışmasını orada da yapacağız.”
Vatandaşlar yol kenarlarında, cadde ve sokaklarda gördükleri terk edilmiş hurda araçları Alo 153 Zabıta İhbar Hattı’na bildirebilecekler.

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