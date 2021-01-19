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Kdz. Ereğli Belediyesi, terminalde bekleyen 300 yolcuya yemek dağıttı

19.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Zonguldak-Ereğli karayolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanması üzerine Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bekletilen 300 yolcuya yemek dağıttı.Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak - Ereğli karayolu trafiğe kapandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Zonguldak-Ereğli karayolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanması üzerine Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bekletilen 300 yolcuya yemek dağıttı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak - Ereğli karayolu trafiğe kapandı. Bunun üzerine, Türkiye’nin değişik illerinden Zonguldak’a giden otobüs firmalarının yolcuları, Kdz. Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde beklemeye alındı. Kdz. Ereğli Belediyesi yolcuların yemek ihtiyaçlarını giderdi.
Ereğli-Zonguldak karayolunun yoğun kar yağışı üzerine dün akşam saatlerinde trafiğe kapanması üzerine değişik illerden Zonguldak’a otobüslerle seyahat eden 300 yolcu Kdz. Ereğli Terminali’nde bekletildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi, yolcuların yemek ve ısınma ihtiyaçlarını giderdi.
Zabıta ekipleri, yolculara Ereğli pidesi, su, meşrubattan oluşan yemek dağıttı, sıcak çay ikramında bulundu. Yolcular gecenin ilerleyen saatlerinde yolun trafiğe açılması üzerine Zonguldak’a hareket ettiler.

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