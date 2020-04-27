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Kdz. Ereğli Belediyesi’nden beldelere maske desteği

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Ormanlı, Gülüç ve Kandilli Beldelerine 10 bin 500 maske desteğinde bulunuldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Ormanlı, Gülüç ve Kandilli Beldelerine 10 bin 500 maske desteğinde bulunuldu. Maskeler 3 beldedeki 13 muhtarlığa teslim edildi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske üreterek halka dağıtan Kdz. Ereğli Belediyesi, 31 mahalle ve 93 köyün ardından Ormanlı, Gülüç ve Kandilli Beldelerine de maske desteğinde bulundu.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla 10 bin 500 maske Ormanlı, Gülüç ve Kandilli beldelerinde halka dağıtılmak üzere 13 muhtarlığa teslim edildi. Cumhuriyet Halk Evi’nde Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş tarafından teslim edilen maskeleri alan mahalle muhtarları, korona virüsle mücadele sürecinde destekleri nedeniyle Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkürlerini bildirdiler.
Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, hazırlanan çantaların içerisinde maske ile birlikte Ramazan İmsakiyesi ve Başkan Posbıyık’ın mektubunun yer aldığını belirterek “Başkanımız Halil Posbıyık, siz muhtarlarımıza ve tüm belde halkına selam ve sevgilerini ilettiler. İnşallah bu zorlu günleri birlikte aşacağız” dedi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç da, salgınla mücadele döneminde Kdz. Ereğli Belediyesi’nin halka verdiği destekler ve katkılar için Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür etti.

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