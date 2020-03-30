Kdz. Ereğli Belediyesi’nin sıcak yemek kampanyasına destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından 65 yaş sütü ihtiyaç sahipleri için başlattığı sıcak yemek projesine hayırseverlerde katkı vermeye başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin korona virüs salgınına karşı verdiği mücadeleye destekler gelmeye başladı. Önceki dönem CHP Belediye Meclis Üyeliği yapan Eczacı Güler Demiroğlu, belediyenin çalışmalarına destek için 10 bin TL bağışta bulunduğu belirtildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada CHP Meclis üyesi adayı Ergün Düzgün’ün de bu mücadeleye destek olmak isteğini söyleyip bağışta bulunduğu ifade edildi. Düzgün açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Bu zorlu günlerde dayanışma ve işbirliği her zamankinden daha da önemli. Gösterdikleri duyarlılık için kendilerine Ereğli halkı adına yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

