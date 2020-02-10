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Kdz. Ereğli heyeti kampüs için BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ile görüştü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.02.2020 18:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, belediye başkanı, siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Kdz. Ereğli heyeti kampüs için BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ile görüştü

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, belediye başkanı, siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret ettiklerini belirtti.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Eğitim Kampüsü konusunu görüşmek üzere Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Oktay, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti İlçe Başkanı M. Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Dr. Evrim Balbaloğlu ve BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik ile birlikte BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin olarak Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada “Bu ziyarette kampüs alanındaki son gelişmeler, yapılacak fakülteler değerlendirilmiş ve bundan sonra izlenecek yol haritası görüşülmüştür. Olumlu havada geçen ziyaret sonrasında inşaatlara proje sonrasında ivedi başlanılması ve yeni fakültenin kurulması için istişarelerde bulunulması kararıyla ziyaret sona erdirilmiştir” denildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde eski devlet hastanesi binalarının bulunduğu alan askeri alan olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un girişimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile arsa askeri alan olmaktan çıkarılıp eğitim kampüsleri yapılması kararı alınmıştı.

Kdz. Ereğli heyeti kampüs için BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı ile görüştü

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