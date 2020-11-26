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Kdz. Ereğli kış çiçeklerine kavuştu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdürürken bir taraftan da kenti güzelleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdürürken bir taraftan da kenti güzelleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, 400 bin kış mevsimi çiçeğini toprakla buluşturdu. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri, kış mevsimine uygun 400 bin fideyi parklara, yeşil alanlara dikti. Korona virüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü dönemde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi de kenti güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin kendi serasında üretilen 300 bin fide ile temin edilen 100 bin çiçek yeşil alanlara, sahil bandına, refüjlere, park alanlarına dikildi. Hercai menekşe, çuha, nergis, şeker tabağı ve koyun gözü gibi çiçeklerin fideleri, soğanları toprakla buluştu; zamanı gelenler açmaya başladı. Şehir rengarenk bir görüntüye büründü. Ekipler, Yeşiltepe Cevizler Kavşağı, Devrek yol ayrımı kavşağı ve Kışla kavşağında çevre düzenleme ve çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor.

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