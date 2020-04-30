YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi yönetimi fitre, zekat ve kumanya yardımlarını kabul ettiklerini bildirdi.Kdz.

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yardım çağrısında bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi yönetimi fitre, zekat ve kumanya yardımlarını kabul ettiklerini bildirdi.
Kdz. Ereğli Kızılay Derneği “Dertler Paylaştıkça Biter Yeter ki İnan Buna” sloganıyla Ramazan ayında hayırseverlere yardım çağrısında bulundu. Kızılay Derneği Şubesi yönetimi hayırseverlerden fitre, zekat ve kumanya yardımlarını kabul ettiklerini belirterek bu yardımların birinci elden bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.
Hayırseverlerin Ramazan ayında Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şubesi’ne destek vermek ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak bağışları için 0(507) 351 80 80 numaralı telefonu arayabilecekleri yada Kdz. Ereğli Ziraat Bankası TR 07 0001 0000 5100 0018 6873 32 IBAN hesabına nakit olarak para yatırabilecekleri duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Zonguldak Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
19:56
Yatsı
21:29

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.