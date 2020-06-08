YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kdz. Ereğli kurtuluşunun 100. Yılını kutlayacak

Kdz. Ereğli kurtuluşunun 100. Yılını kutlayacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Kdz. Ereğli kurtuluşunun 100. Yılını kutlayacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı düzenlenecek çeşitli etkinlikler kutlanacak.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin, Karadeniz Ereğli’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü “100 Yılın Işığında Karadeniz Ereğli” Sempozyumu, pandemi koşulları nedeniyle e-sempozyum olarak gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda katılımcılar sunumlarını İnternet ortamında yapacaklar ve sunumlar, açılan özel sempozyum sayfasında programa göre yayınlanacak.

100. Yıla özel logo
Karadeniz Ereğli’nin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle özel bir logo tasarlandı. Bu logo, sempozyum sayfasında, bilboard ve afişlerde, yazışmalarda, basılı materyallerde hayat bulacak.
18-19-20 Haziran’da düzenlenecek üç günlük "100 yılın ışığında Karadeniz Ereğli" Sempozyumunun, Facebook’ta açılacak özel sayfasında sunumlar canlı yayın formatında yayınlanacak. İzleyenler eş zamanlı olarak ya da diledikleri zaman konuyla ilgili katkıda bulunabilecek ve kendi görüşlerini aynı ortamda dile getirebilecekler, sorular yöneltebilecekler. İlgililer video, görsel ve bilgilere daha sonra da diledikleri zaman ulaşabilecekler. Böylece görsel bir Ereğli e-kitabı da doğmuş olacak. Sempozyum daha sonra İngilizce-Türkçe kitap olarak da bastırılacak ve uluslar arası ölçekte önemli kütüphanelerde yerini alması sağlanacak.
Yine bu özel sayfada, şehrin tarihine, kültürüne, sosyal ve ekonomik hayatına ışık tutacak, fotoğraf, gazete ve haber arşivi gibi materyallere yer verilecek. Konuyla ilgili katkıda bulunmak isteyenler de materyallerini paylaşabilecekler.
Bu kapsamda sanal bir fotoğraf sergisi düzenlenerek sayfada yayınlanması planlanıyor. Sempozyum sayfası üç günle sınırlı kalmayıp yaşayan, geliştirilen bir yapıya sahip olacak. Sempozyum kapsamındaki sunumların videolarına, sergilere, Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin web sayfasında açılacak özel bölümden de ulaşılabilecek.
Kdz. Ereğli ilçesi 8 Haziran 1920’de Fransızlar tarafından ele geçirilmiş, ancak Ereğli halkının direnişi ile 18 Haziran 1920 tarihinde işgal sona erdirilmişti.

Kdz. Ereğli kurtuluşunun 100. Yılını kutlayacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:12
Öğle
12:57
İkindi
16:57
Akşam
20:32
Yatsı
22:23

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

İdil Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Derman Eczanesi
Caycuma
Hisarönü Eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Polis ekipleri sanayi esnafına 10 bin maske dağıttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.