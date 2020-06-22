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Kdz. Ereğli protokolü taleplerini Bakan Varank’a aktardı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek bazı konulardaki taleplerini iletti.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek bazı konulardaki taleplerini iletti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi; “Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ettik. Bakanımızla kentimizi ve bölgemizi ilgilendiren konuları konuştuk, taleplerimizi ilettik. Kendisine bölgemiz sorunlarına gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum.”

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