Kdz. Ereğli TSO 100 öğrencinin tabletlerini teslim etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) katkılarıyla alınan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 100 adet tablet, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle belirlenen öğrencilere dağıtılmak üzere gerçekleştirilen tören ile okul müdürlerine teslim edildi.

Gerçekleştirilen organizasyona Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Tasin Tanyıldız, , Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan katıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yaklaşık 1 yıldan bu yana dünyada etkili olan pandemi sebebiyle bu yılki eğitim yardımlarının uzaktan eğitime destek vermek amacıyla tablet olarak yapıldığını söyledi. Okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını vurgulayan Başkan Arslan Keleş; “Hediye ettiğimiz bu tabletlerle, uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerimizin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istedik. Amacımız; tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak, bu ve benzeri destekleri imkanlarımız nispetinde gelecekte de sürdüreceğiz. Temennimiz; pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürü Sayın İsmail Aksoy desteklerinden dolayı Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti.

