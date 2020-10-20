Kdz. Ereğli TSO marka tescili belgesi aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Marka Tescil Belgesi” aldığı belirtildi.

Kdz. Ereğli TSO’nun 2019 yılında başlattığı logo ve isim tescil işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Konuya ilişkin olarak Kdz. Ereğli TSO’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019 yılında başlatılan logo ve isim tescil işlemleri sonuç verdi ve oda logosu isimle birlikte tescil edilmiş oldu. Kurumsal Kimlik çalışmalarına son hız devam eden TSO bu sayede kurumsallaşma adına önemli bir adım atarak marka olma yolunda tescillenmiş oldu.”

