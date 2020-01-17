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  4. Kdz. Ereğli’de 32 bin 700 öğrenci karne sevinci yaşadı

Kdz. Ereğli’de 32 bin 700 öğrenci karne sevinci yaşadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk yarısının tamamlanmasıyla 32 bin 700 öğrenci karne aldı.2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi, Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk yarısının tamamlanmasıyla 32 bin 700 öğrenci karne aldı.
2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi, Kdz. Ereğli’de 32 bin 700 öğrenci karnelerini almanın sevincini yaşadı.
İlçedeki resmi karne dağıtım töreni ise Atatürk Ortaokulu’nda yapıldı. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Çorumluoğlu “Bayrağı sizlere emanet edeceğiz”
5-C ve 5-D sınıflarında gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Çorumluoğlu, öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini istedi. Çorumluoğlu konuşmasında “Yüzlerinizin güldüğüne bakarsak herkes mutlu gözüküyor. Tatile çıkmak tabi ki güzel bir şey. Burada karnelerinizi aldıktan sonra 15 gün süreniz var. Bu süre içerisinde yapmanız gerekenler hakkında zaten öğretmenlerimiz de sizlere doğru bilgi vermişlerdir. Dinleneceksiniz ama ben her zaman, söylüyorum; tatil bolca bilgisayarla, cep telefonuyla, bilgisayarla vakit geçirilecek zaman değildir. Gününüzü planlayın, kitabınızız okuyun, yine derslerden uzaklaşmamak için bir miktar derslerinize bakın. Ailenizle vakit geçirin hatta dışarıda yürüyüş yapmak için, tarihi yerlere gitmek için ailenizi siz zorlayın. Sizlerle vakit geçirmesini isteyin. Sizleri yetiştiren değerli öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve mili eğitimimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Biz sizin yanınızdayız. İnşallah bir süre sonra burada konuşan Kaymakam, Belediye Başkanı, yöneticiler sizler olacaksınız. Biz bayrağı sizlere emanet edeceğiz. Siz bu ülkeyi güzel bir şekilde yöneteceksiniz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır’da çocuklara iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
Daha sonra protokol üyeleri öğrencilere karnelerini takdim etti. Kaymakam Çorumluoğlu’nun isteği üzerine bazı öğrencilere karnelerini haber için törende bulunan gazeteciler verdi.

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