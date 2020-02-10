Kdz. Ereğli’de 329 kişi gönüllü itfaiyeci oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün açtığı kurslarda bu güne kadar 329 kişi gönüllü itfaiyecilik kurslarını tamamladı. İtfaiye Müdürlüğü’nün 12.’sini düzenlediği kurslar başlarken, kursa 40 kişinin katıldığı belirtildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ kapsamında 40 kişi ile 12’nci grup gönüllü itfaiyeci kurslarını başlattı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’nde 12’nci dönem kursiyerlerinin eğitimi başladı.

Çalışma kapsamında bugüne kadar 11 grupta 220’si erkek, 109’u kadın olmak üzere toplam 329 kişi ‘Gönüllü İtfaiyeci’ oldu. 12’nci grup da 40 kişi ile Cumhuriyet Halk Evi’nde eğitim alıyor. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, Kdz. Ereğli İtfaiyesi Arama Kurtarma Derneği (ERİDAK) ile birlikte düzenledikleri kursta gönüllü itfaiyecilik ve eğitim aşamaları ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi. Ateş, 2 ay boyunca profesyonel kişilerce hayati öneme sahip eğitimlerin verileceğini, ayrıca doğa yürüyüşlerinin ve kamp aktivitelerinin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Teknik derslerin ardından yangın, trafik kazalarına müdahale, arama kurtarma teknikleri, doğal afetler ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitim alacak olan gönüllüler, girdikleri sınavda da başarılı oldukları takdirde belgelerini alacaklar. Belge almaya hak kazananlar, itfaiye erleri ile birlikte gönüllü olarak çalışmaya başlayacaklar.



